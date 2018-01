Gustavo Rugeles asegura que no tiene que pedir disculpas por nada

En entrevista con el medio digital KienyKe.com, el bloguero Gustavo Rugeles aseguró que no tiene que pedir disculpas de nada. Todo esto luego de que se conociera por parte de él una denuncia en la que asegura que fue víctima de robo, un asalto a mano armada en el que le robaron su celular y así, sus redes sociales.

El que se hace llamar "director" del blog El Expediente, un medio de derecha en donde varias veces ha manifestado sus posturas en contra del proceso de paz con las Farc y en donde le da voz a recriminaciones de la derecha, en especial del partido Centro Democrático, aseguró que le robaron su celular con el fin de sabotearle sus redes sociales.

Rugeles, que asegura que lo quieren incriminar, incluso asegura que detrás del robo podría estar el periodista Gustavo Guillén, según Rugeles porque lo odia. Todo esto ha venido tomando fuerza, luego de que e periodista y columnista Daniel Coronell, asegurara en sus columnas en la Revista Semana, que Rugeles es un "mercader", refiriéndose a que vende publicaciones, cobra por decir ciertas cosas que favorezcan a la derecha y hacer ruido en redes sociales.

“Yo sospecharía mucho del señor Gonzalo Guillén, que siempre ha tenido una rabia conmigo y un odio y no sé… pero como yo no tengo ninguna prueba para decir eso más que mi olfato”, asegura Rugeles.

Y es que según él, su cuenta de Twitter @ElExpedienteCol, cuenta que ya fue cerrada o suspendida, fue hackeada y empezaron a poner mensajes del talante de que este era un "pseudoperiodista y que iba a pedir disculpas y perdón" a lo que Rugeles le respondió al medio digital, que él no tiene que pedir disculpas o perdón de absolutamente nada.

“Pedirles disculpas por qué perdóneme, si la gente quiere dar por hecho lo que dice Daniel Coronell que lo dé por hecho pero yo como ciudadano tengo derecho a la presunción de inocencia y no voy a pedir disculpas por algo que yo no he hecho. O sea, perdón disculpas de qué”, afirmó Rugeles a Kien y Ke.