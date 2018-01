Hermano de Jaime Garzón se arrepiente de haber dado consentimiento para hacer la novela

Alfredo Garzón hasta el momento no está nada conforme con lo que ha visto en la serie ‘Garzón Vive’, pues considera que la imagen de su hermano y de su padre ha sido completamente desdibujada. Así lo hizo saber con una columna que publicó en El Espectador.

En ella dice arrepentirse de no haber visto las intenciones de RCN, y critica no solo la falta de cronología de los hechos en la historia, sino la exageración en la ficción.

“Evidentemente no medí la argucia que había del otro lado y las licencias que podían tomarse en nombre de la ficción. Tampoco se me ocurrió dejar pautado el perfil de mi padre, por ejemplo. Jamás pensé que lo iban a presentar de forma tan chabacana y poco respetuosa. No imaginé que el foco iba a estar en presentar a Jaime Garzón como un “tumbalocas”.

Para Alfredo Garzón, esta situación se torna preocupante en estos momentos ya que el crimen de su hermano sigue impune. Sin embargo, guarda la esperanza de que conforme avance la serie, su contenido mejore.

"Me veo enfrentado a una serie que parecen dos. Por un lado, me conmueve “volver a ver a mi hermano” pero me temo que esa resurrección derive en un sinfín de verdades a medias que desdibujen su vida y su muerte. Lo cual sería como un doble crimen. Un crimen que, a propósito, continúa en la impunidad y cuya investigación está abierta”.

Aunque Garzón acepta que pensaba que la actuación de Santiago Alarcón iba a sostener la debilidad del contenido narrativo, ahora admite que teme mucho lo que pueda venir después respecto al guion y la cronología.

La columna termina con la siguiente afirmación:

“RCN falsifica la verdad, creando un universo donde no necesitas los hechos, simplemente puedes mentir. Hago un mea culpa y quiero alejarme de este producto ambivalente y falto de rigor”.

