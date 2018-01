Esta es la razón por la que Roberto Gerlein siempre dormía en el Senado

¿Ha visto fotos de Roberto Gerlein durmiendo en el Senado? El mismo congresista reveló la razón por la que lo hacía y la respuesta fue motivo de burlas en redes sociales.

Según el barranquillero de 79 años, él no dormía en el senado sino que cerraba los ojos para concentrarse y escuchar los debate, dijo en Blu Radio.

Agrego que este método lo aplicaba desde la universidad y siempre le ha funcionado.

“Yo he leído los comentarios sobre mi presunto sueño en el Congreso y es pura carreta. Al contrario, en esos momentos también converso atentamente, no sé por qué me inventaron esa siesta”, dijo.

Gerlein también manifestó que cuando lo han visto en esa posición solo ha estado “atento al orador para conocer sus puntos de vista y, si es el caso, comentarlo”.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: