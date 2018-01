Esta es la nueva forma de tramitar el pase de conducción

Si es de los que no sabe qué debe hacer para sacar una licencia para manejar ahora que se implementó el servicio de control y vigilancia, acá le contamos cómo sacar el pase de conducción de forma fácil y legal.

La Superintendencia de Transporte explicó que uno de los cambios consiste en el proceso de registro biométrico de estudiantes en los Centros de Enseñanza Automovilística de todo el país con el fin de controlar la asistencia a las clases y, de esta manera, certificar que la persona realmente tomó el curso.

Ahora puedes agendar las clases de tu curso de conducción desde una aplicación móvil, gracias al Sistema de Control y Vigilancia de la @Supertransporte. 📲 ¡Colombia, #MuéveteLegal! #SicovCEA Posted by Superintendencia de Puertos y Transporte Supertransporte on Friday, January 12, 2018

Pero no es el único cambio. Quienes quieran realizar el curso de conducción deberán tener un pin que previamente ha tenido que comprar el centro de conducción. Quienes no cuenten con ese pin no podrán recibir la licencia, indicó el superintendente Javier Jaramillo.

También aclaró que algunas personas que iniciaron el curso antes de la implementación, es decir desde antes del 18 de diciembre, y que no contaban con el pin cuando se hizo la transición de la norma, tendrán que repetir el curso y el centro de enseñanza deberá correr con los gastos del pin.



#ElSúperResponde: ¿por qué hay estudiantes que deben repetir el curso de conducción? #SicovCEA ¡Colombia, #MuéveteLegal! Posted by Superintendencia de Puertos y Transporte Supertransporte on Friday, January 12, 2018

