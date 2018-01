Joven murió en el Nevado del Tolima: su familia denuncia negligencia total por parte de las autoridades

A través de redes sociales se ha difundido la denuncia de las familias de cuatro jóvenes que se encontraban subiendo el Nevado del Tolima.

Camilo Peña, Julián Sáenz, Juan Pablo Malaver y Diana Rodríguez comenzaron a subir el nevado el viernes 5 al despuntar el día. Por complicaciones de salud, el joven identificado como Julián Sáenz tuvo que devolverse, para lo cual enviaron un caballo por él.

No obstante, antes de llegar a una de las fincas cercanas Sáenz falleció en hechos que no se han esclarecido todavía. El cuerpo fue bajado a lomo de mula y ni él ni los que se encontraban con él han recibido algún tipo de atención por parte de las autoridades de la zona.

Según dicen, Diana Rodríguez permanece en el nevado y no se le ha enviado ayuda para bajar, y se desconoce su estado de salud por las bajas temperaturas. Las familias piden agilizar todo el proceso y respuestas oficiales por parte de las autoridades.

Esta es la denuncia que se difunde en redes sociales:

"El día viernes 5 de enero, mi hermano Camilo Peña y tres amigos más, Julián Saenz, Juan Pablo Malaver y Diana Rodríguez se dirigieron al nevado del Tolima, el cual empezaron a subir desde las 6:00 de la mañana. Ayer sábado 6 de enero por complicaciones de salud mandaron un caballo para regresar a Julián, por motivos que se desconocen hoy domingo 7 de enero en horas de la madrugada Julián falleció antes de llegar a una de las fincas cercanas que estaban en el camino. En este momento, siendo las 11:45 de la mañana NO SE HA RECIBIDO AYUDA DE NINGÚN TIPO, el cuerpo se está bajando en Mula y no se le ha prestado atención medica ni de ningún tipo a ninguno de los que estaban con el fallecido. Diana quedó arriba donde se encontraban y TAMPOCO LE HAN DADO APOYO NI PRESTADO AYUDA PARA BAJAR. Por esto mismo pedimos nos ayuden a difundir esta información para que los medios SE ENTEREN DE LA SITUACIÓN Y NOS AYUDEN A ENCONTRAR LA FORMA DE AGILIZAR TODO EL PROCESO Y PODER BAJAR EL CUERPO LO MAS RAPIDO POSIBLE Y ASÍ MISMO A LOS OTROS COMPAÑEROS QUE SE ENCONTRABAN CON EL"

En conversación con Bluradio, Patricia Segura, madre de Camilo Peña dijo que las autoridades no habían tomado cartas en el asunto a tiempo: “Como a la 1:00 de la mañana les avisaron que se había caído del caballo, él y su amigo Juan Pablo se bajaron del campamento donde estaban, caminaron 2 horas y a las 3:00 de la mañana lo encontraron y ya estaba muerto. Lo hablamos con Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y Policía, pero nadie está haciendo nada, hasta que no bajen no van a hacer nada”.

Parques Naturales publicó un comunicado en el que dan más detalles de la situación. En dicho informe, dicen desconocer qué ocasionó la muerte del joven de 25 años. También, indican que no quedó registrada su entrada al parque y que se desconoce la identidad del guía que los acompañaba, pues no iban acompañados de un guía oficial del parque.