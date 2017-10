¿Se acerca el final de la huelga de pilotos de Avianca?

Cumpliéndose el día 23 del cese de actividades de del sindicato de Acdac(Asociación Colombiana de Aviadores Civiles), se han presentado novedades y noticias que al final beneficiarán a los viajeros. Según las últimas informaciones, se habla de un posible final de la huelga de pilotos de Avianca, aunque las partes siguen teniendo grandes diferencias.

Jaime Hernández, presidente de Acdac, confirmó que es cierto que cerca de 80 pilotos ya han vuelto a volar y a retomar sus labores. Este número es significativo ya que en un inicio fueron más de 700 los participantes de esta protesta y poco a poco se ha ido reduciendo la cantidad.

Hernández también dijo que cerca de 50 pilotos han dejado de pertenecer a la asociación por renuncia.

¿Realmente está cerca el final de la huelga de pilotos de Avianca?

Según se había informado durante la semana anterior, se esperaba que no se presentaran represalias o medidas de Avianca en contra de los que entraron en el cese de actividades. Y el regreso de estos pilotos a los vuelos así lo demuestra, pero también se tienen versiones encontradas sobre el estado de las conversaciones.

La empresa aérea indica a los participantes de la protesta: “extendemos la invitación para que vuelvan a trabajar inmediatamente, respetando nuestro Estado Social de Derecho, acatando las autoridades que se han pronunciado, deteniendo el daño que se está causando”, así descartando una salida negociada al paro.

Ante esto, los agremiados afirman que no se han levantado de la mesa de conversaciones, pero que se debe dejar por escrito el compromiso de no haber represalias o medidas en contra de quienes aún no ha regresado a su trabajo.

