Esta tienda será la competencia del D1, Ara y Justo y Bueno

La entrada en la competencia de tiendas como Ara, D1 y mercadería Justo y Bueno, han acaparado gran parte del comercio de canasta familiar en nuestro país, las plataformas de descuentos en productos básicos no solo compiten con grandes superficies, sino que las tiendas de barrio se han visto afectadas, pero a esta guerra por los precios bajos se sumará un nuevo modelo.

Se trata de DPrimera Price Club, una cadena de productos "cuya oferta se concentra en productos de la canasta familiar de marcas comerciales reconocidas y cuya promesa es ofrecer precios bajos y ahorros que se hacen efectivos a través de una tarjeta de afiliación", indica Dinero.com.

El comercio que será propiedad de Publimarket Andina, planea invertir cerca de 25 millones de dólares en su expansión en el país, según le contó José Vicente Montoya, a la publicación económica, que también afirmó que se abrirán 50 almacenes en Bogotá y otros 54 en otras ciudades como Bucaramanga, Tunja, Villavicencio, Ibagué y Neiva, lo que se desarrollará en un año y medio.

Pero no es nuevo, ya se han abierto tres locales y a finales de este mes serían seis los que estarían operando en la capital con su eslogan “solo marcas líderes, precios bajos siempre”, y que promete no sacrificar la calidad de los productos y que no hay que prescindir de usar marcas reconocidas por su precio.

Las marcas apoyan la idea, y serán los anunciantes de la idea que inundará Bogotá y Colombia con sus bajos precios