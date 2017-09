El hombre que congregará a más de cinco millones de personas en todo el país, que ya ha disparado las búsquedas en internet por estos días, nació en Buenos Aires, Argentina el 17 de diciembre de 1936, de un matrimonio de emigrantes piamonteses. Su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de él y sus cuatro hermanos. Quién es el papa Francisco: conózcalo acá.

Decidió que la fe y la teología serían el camino luego de que Jorge Mario Bergoglio, como es su nombre de pila, después de recibirse como técnico químico decidiera ingresar al sacerdocio en el seminario diocesano de Villa Devoto. En 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Licenciado en filosofía y teología, impartió clases de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, para luego recibir la ordenación sacerdotal en diciembre de 1969.

Su preparación misional se alimentó con cada etapa que vivió, desde que emitió su profesión perpetua en 1973, pasando por su faceta de maestro de novicios en Villa Barilari en San Miguel (Argentina), profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y rector del Colegio, hasta ser nombrado ¿Quién es el Papa Francisco? obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires por el papa Juan Pablo II el 20 de mayo de 1992.

Quién es el papa Francisco, en libros

Es autor de los libros Meditaciones para religiosos (1982), Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y Reflexiones de esperanza (1992), en los cuales esbozó lo que sería su proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización, el cual formuló como arzobispo de Buenos Aires. Aunque en 2002, declinó el nombramiento como presidente de la Conferencia episcopal argentina, tres años más tarde fue elegido y reconfirmado años después hasta 2008, durante este período hizo parte del cónclave en el que fue elegido Benedicto VXI, en abril de 2005.

El 13 de marzo de 2013, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, se dio a conocer ante el mundo como el papa Francisco. Cuando se oficializó la sede vacante, el arzobispo era miembro de las Congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica; del Consejo pontificio para la familia y de la Comisión pontificia para América Latina.

Quién es el papa Francisco después de ser nombrado

El segundo día del cónclave, la fumata blanca no solo era señal de Habemus Papam, sino que además le entregaba a Latinoamérica su primer pontificado, que estaría marcado por una estrecha cercanía con los más necesitados, recordando lo que el hasta entonces arzobispo Bergoglio había trabajado a lo largo de su pastoral: «Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos». Esta vocación de servicio también marcó el que sería su nombre ante el mundo. En una audiencia, días después de su elección, el Papa Francisco explicó que, mientras finalizaba el escrutinio, el cardenal Claudio Hummes, uno de sus grandes amigos, se acercó y le pidió no olvidarse de los pobres. En ese momento, aquellas palabras entraron en su corazón y pensó en Francisco de Asís: “Después he pensado en las guerras, mientras proseguía el escrutinio hasta terminar todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz. Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís. Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación”.