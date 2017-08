¡Pilas! No están regalando bonos de Surtimax

Personas inescrupulosas estarían usando el nombre de Surtimax para hacer un concurso en el cual el premio son bonos de regalo de 100.000 pesos para hacer mercado, en un sitio diseñado para bromas, alertó la empresa en un comunicado en redes sociales.

La alerta es que no hay ningún bono y que en este momento no hay ningún sorteo, y no pide ninguna clase de datos personales por medio de plataformas virtuales. .

“Por tal razón, si conoce de una situación como esta, por favor infórmelo al correo etica@grupo-exito.com para tratar de contrarrestar el impacto que ella genera”, afirmó la compañía en un comunicado difundido en las redes sociales del Grupo Éxito dueño de Surtimax.