La reforma política que no reformaría la política

En una papa caliente se convirtió la reforma política para el Gobierno desde que se anunció a comienzos de este año. Hoy empezará el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la que en un principio parecía tener muchos adeptos, se ha convertido en un proyecto casi que huérfano, que le tocó asumir al ministro del Interior Guillermo Rivera, luego de que Juan Fernando Cristo se alejara del ministerio.

La Cámara debatió la ponencia del proyecto con 22 artíulos y lo que preocupa al Gobierno, es que aún no hay consenso entre los partidos políticos para votarla afirmativamente.

Para el politólogo, Carlos Alfonso Velásquez, el problema de que hoy la reforma no colme las expectativas de los congresistas es que no los beneficia en primera instancia.

“Hay un ambiente de división de políticos de profesión, que es entre la ética y la política como tal, entonces los que se sienten en riesgo por perder una curul en el Senado, o en la Cámara, terminan por deformar el carácter inicial de las propuestas que intenta hacer el Gobierno y ahí no le veo un futuro claro”, asegura.

Y es que los mejores puntos de la reforma parecieran diluirse en agua tras las decisiones partidistas, que en palabras del politólogo de la Universidad Nacional, Isaac Morales, se convertiría en un harakiri para los políticos de siempre.

“Es que el problema es que no van a votar unas listas cerradas, porque prepondera el personalismo. Es que las instituciones no se van a dar con la espada a sí mismas. Yo siento que la reforma no va a pasar y no debería pasar porque no se pueden cambiar las reglas del juego a tan poco tiempo de unas elecciones, sería irresponsable”, asegura Morales.

Y es que varios detractores le han salido a la iniciativa que busca reformar completamente el sistema electoral y algunas cosas de la política nacional, por ser “cosmética”, como el precandidato Humberto de la Calle quien la ha considerado innecesaria en este momento y que debería hacerse a fondo para el próximo año.

Cambio Radical decidió que esta no sería aprobada por la bancada, aseguró el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien ha insistido en que hay que crear una reforma priofunda y real, no la superficial que hoy se empieza a ebatir con más fuerza.

El ministro del Interior aseguró que para el Gobierno no ha sido fácil desprenderse de algunos puntos, pero que no considera que sea superficial y que los puntos son supremamente importantes para el desarrollo de la reforma prometida en el acuerdo de La Habana.

Por ahora, de esa reforma agresiva y reformadora no queda mucho y para muchos no prosperará en el Congreso.

Los puntos de la Reforma según el MinInterior

• Surgimiento de nuevas fuerzas políticas con sistema de obtención de personería jurídica con un número menor de afiliados.

• Se cambiaría el origen del Consejo Nacional Electoral .

• Se crearían normas estrictas para el control de dineros en campañas políticas.

• Mecanismos que busquen incentivar mayor participación de poblaciones de jóvenes y mujeres en el proceso electoral.