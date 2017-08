¿Estará listo un cese al fuego con el Eln para la visita del papa Francisco?

A dos semanas de la llegada del papa Francisco a Colombia todavía se discute en Quito la posibilidad de un cese al fuego temporal que sería anunciado durante la estadía del Pontífice en el país.

Aunque ese es el espíritu del tercer ciclo de diálogos, que empezó el 24 de julio en Ecuador entre el Eln y el Gobierno, los avances a los que han llegado son pocos. Sin embargo, hay un hecho que han considerado un hito.

Según el jefe del equipo negociador del Eln, Pablo Beltrán, es la primera vez en la guerrilla que existe un consenso interno para acordar un cese al fuego con el Gobierno.

“Es un hecho que es histórico, es la primera vez que en el Eln hay un consenso interno completo para pactar un cese bilateral del fuego. El Eln nunca ha hecho eso”, dijo el representante de la guerrilla en Quito.

La cadena ecuatoriana HispanTv, que estuvo presente en una reunión con los negociadores, aseguró que uno de los compromisos al cesar hostilidades sería detener los atentados contra los oleoductos. Además confirmaron la intención de suspender los secuestros y la instalación de minas antipersona.

“Para que ambas partes nos comprometamos a que se rebaje la intensidad del conflicto y este cese constituya un alivio humanitario”, agregó Beltrán.

Esta afirmación marcaría la diferencia de anteriores declaraciones debido a que la guerrilla estaría cediendo ante uno de los pedidos más importantes del Gobierno para avanzar en el desescalamiento del conflicto.

Pero, a cambio, el Eln pide al Estado protección a los líderes sociales para que terminen los asesinatos y amenazas en su contra.

Así lo manifestó Aureliano Carbonell, otro delegado del Eln, quien afirmó que uno de los obstáculos es que el Gobierno no quiere “ceder un milímetro en colocar algo distinto a lo que han hecho y que no sirve, para que no siga el asesinato de líderes y la expansión del paramilitarismo”.

Luis Eduardo Celis, asesor de la Redprodepaz y analista del proceso de paz de Quito, explicó a Publimetro que esta sería la quinta semana del ciclo y en la mesa trabajan por llegar a acuerdos en el denominado punto 5F, que trata las dinámicas humanitarias e incluye la distensión de los ataques.

“Hay noticias encontradas sobre las posibilidades de acordar en esta ronda un cese bilateral de fuego y hostilidades, veo que el Eln puede anunciar un cese unilateral, que puede ser por los días de la visita del Papa Francisco”, indicó Celis, que recordó una reunión en Quibdó, realizada por organizaciones comunitarias, afros e indígenas, en la que pidieron un acuerdo humanitario que ayude a disminuir la violencia en Chocó. En Nariño también hubo una asamblea comunitaria en la que manifestaron expectativa frente a un acuerdo humanitario.

“Hay una importante dinámica de diálogos y discusiones en Norte de Santander, han realizado seis jornadas en las diversas regiones del departamento, con asistencia de delegado del Eln, Eduardo Martínez Quiroz y de las Farc, junto a autoridades gubernamentales de la región”, agregó Celis, quien finalmente aseguró que es posible un anuncio de Gobierno y Eln entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

Ambas partes anunciaron desde el pasado 7 de febrero la apertura de unos diálogos de paz desde Quito para ponerle fin al enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años.