Así empieza el mundo a registrar el eclipse solar del 2017

El eclipse solar en el mundo ya inició. En algunos países ha empezado este fenómeno que será el más documentado, según la NASA.

Este 21 de agosto de 2017 el eclipse se verá principalmente desde Estados Unidos y el Océano Atlántico. Pero también podrá apreciarse desde Canadá hasta Ecuador y el norte de Brasil, siendo Colombia uno de los países donde se podrá observar con mayor claridad.

Así reportan en redes sociales el eclipse solar:

It's a terrible phone picture, but that is definitely one of the coolest things I have ever witnessed!!! #wsileclipse #eclipse pic.twitter.com/OBC2ixxUXO

— Rachel Duensing (@wx_rachelj) August 21, 2017