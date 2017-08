Mujer encadena a su hija infectada con VIH para que no salga a la calle y la maten

Una mujer en Valledupar, quien dijo la semana pasada ante los medios de comunicación, que su hija andaba suelta “contagiando a todo el mundo”, tuvo que tomar medidas extremas y encadenar a su hija, puesto que la situación se le salió de las manos.

¿La razón? Que las personas ahora quieren atacar a la joven con VIH (madre de dos hijos, que además sufre de esquizofrenia) por cuenta de la información dijo ante los medios de información locales en Valledupar, y para evitar que salga de la casa, amarró sus manos y pies con una cadena.

“Lo que quise era que me ayudaran, por eso dije que ella estaba regando el Sida, no era para ponerla en peligro y que quisieran matarla. Yo creí que me iban a ayudar, pero mentira, me perjudicaron más, de haber sabido no hubiera dicho nada”, relató a diario Al Día.

Por su parte, La Secretaría de Salud municipal anunció a ese medio que visitará a la joven con representantes de la EPS y del hospital para establecer su estado de salud, y determinar así los tratamientos que requiere para tratar la enfermedad.

Esta fue la denuncia que la madre hizo en su momento:

