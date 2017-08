Intentó matar a su mejor amiga porque adelgazó y ella no

Dos amigas de talla grande, que siempre habían compartido sus frustraciones por el exceso de peso desde que eran adolescentes, terminaron por romper su relación de muchos años por culpa de una dieta.

La historia va así. Una de las mujeres decidió irse de vacaciones a Turbaco, municipio de Bolívar. Allí, la hermana de la susodicha terminó por preocuparse demasiado por la familiar que presentaba un avanzado estado de obesidad, por lo cual decidió ponerla a hacer dieta.

La mujer, que siguió juiciosa las indicaciones de su hermana, adelgazó 20 kilos en solo cuatro meses y tonificó su cuerpo a punta de ejercicio y trabajo aeróbico, lo que trajo muchas miradas hacia ella y los comentarios por el visible cambio de la joven, que resultaba más atractiva para sus compañeros.

Su amiga de infancia, que no pudo pasar desapercibido el cambio, no lo tomó tan bien y decidió emprenderla contra ella porque “ahora todos andan detrás de ti y hasta los ‘paganinis’ quieren contigo”. La joven, identificada como Teresa de Jesús, no dejó de manifestar su inconformidad con la mujer y con su nueva figura, ya que ella no había podido bajar ni un solo kilo.

Los comentarios que se hicieron repetitivos, terminaron por enojar a la ahora mujer esbelta y entabló una discusión sería que no pasaba de las palabras, hasta que Teresa decidió tomar un machete para matarla, pero el mal estado físico de la mujer no le permitía correr a la par de la amiga ahora delgada y que estaba más atlética.

Luego de los bochornosos sucesos, la Policía local detuvo a la mujer y ahora afrontará un proceso judicial por intento de homicidio, pero antes le practicarán pruebas para saber si su estado mental es óptimo o no.