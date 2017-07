Pinzón aseguró que Gobierno intercedió ante EE. UU. para que sacaran a Farc de lista de terroristas

Juan Carlos Pinzón lanzó duras acusaciones contra el Gobierno de Santos, al tiempo que confirmó su candidatura a la Presidencia por fuera del Partido de la U.

Según el exministro, el Gobierno hizo gestiones ante Estados Unidos para que sacaran a las Farc del listado de grupos terroristas.

“A mí no me correspondió, no lo hice: hacer gestión pública para que Farc saliera de esa lista. Sé que existieron gestiones en otros niveles, pero a mí no me pidieron hacer gestión sobre eso”, dijo en Blu Radio.

Pero no solo eso. También señaló que desde que dejó el Ministerio de Defensa para ser embajador en Washington salieron 40 mil hombres de la Fuerza Pública.

“En ese momento llegamos a tener el punto más alto de capacidad de nuestras fuerzas armadas. El pie de fuerza, sumando las Fuerzas Militares y la Policía, llegaba algo así como a 463 mil hombres. (…) Entiendo que hoy estamos como en 420 mil hombres. Es decir, hay una reducción de cerca de 40 mil hombres, que es un número muy grande”, agregó al medio.