​Miles de venezolanos salen del país por la frontera con Colombia

Así esta la frontera entre Venezuela y Colombia. Miles de venezolanos están huyendo al país vecino. De momento, ya lo han hecho 26 mil.

Emigran por la huelga general de 48 horas convocada por la oposición, que está prevista para hoy y mañana en contra del presidente Nicolás Maduro.

Un gran paro con un objetivo claro: frenar la Amblea Nacional Constituyente convocado para el próximo domingo, con la que se pretende redactar una nueva Constitución que tendrá facultades para reordenar el Estado. Salen del país ante el colapso que se avecina con los futuros enfrentamientos y la falta de bienes básicos.

Otros muchos, deciden irse para no volver con toda una vida en sus maletas. Porque Venezuela ha llegado a su límite pero, el cruce ya no será tan sencillo. Colombia ha anunciado nuevas medidas de la tarjeta de tránsito fronterizo para las próximas horas. Una medida que lo pone más difícil para unos venezolanos que no ven fin al estancamiento político que sufre su país.

Video: Reuters.