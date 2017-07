La Jurisdicción Especial para la Paz podría abrir sus puertas a ‘exparas’

La foto de la reunión entre las Farc y exparamilitares fue noticia nacional, considerada por muchos como histórica por tratarse de un encuentro que no hubiera sido posible sin un acuerdo de paz de por medio.

Quienes por décadas se enfrentaron en el campo colombiano y se declararon enemigos mutuos ahora estaban sentados en una mesa en la Casa Provincial de los Jesuitas, sin uniformes y sin armas, hablando de la necesidad de cumplir todo lo pactado, de no caer en los errores que cometieron en la desmovilización de los paramilitares y de la importancia de comprometerse a contribuir con la verdad.

La reunión fue posible gracias a una carta enviada hace cuatro años por los exjefes paramilitares a los miembros de las Farc, que para ese momento se preparaban para sentarse a negociar con el Gobierno, y se esperan otras citas en un futuro cercano.

¿Cuál fue la principal conclusión del encuentro? Un acuerdo de contribución a la verdad de los hechos ocurridos durante más de 50 años de conflicto armado, como principal forma de reparación de las víctimas.

A raíz de este hecho empezaron a surgir dudas sobre la posibilidad de que los exmiembros de grupos paramilitares pudieran participar, de alguna manera, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se sabe que la JEP es la justicia transicional que juzgará a todos los actores del conflicto que hayan participado en un acuerdo de paz con el Gobierno, característica que incluye a los miembros de las Farc, agentes del estado y civiles. Sin embargo, hay una mención extra en un numeral del tercer punto del acuerdo de paz que menciona a los paramilitares.

En él, dice que apoyará la participación de ex miembros de grupos paramilitares en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y, al mismo tiempo, “el Gobierno tomará medidas para fortalecer el esclarecimiento del fenómeno en los procesos de Justicia y Paz y de la Ley 1424 de 2010” y que “lo anterior no obsta para que el Gobierno ponga en marcha otros instrumentos con el fin de lograr el esclarecimiento de este fenómeno. En todo caso la Jurisdicción Especial para la Paz podrá establecer autónomamente, mecanismos de cooperación y protocolos de acceso a la información existente en los órganos de administración de justicia de los procesos de Justicia y Paz y de la Ley 1424 de 2010”.

Entonces, ¿de qué manera participarán los paramilitares? Luis Eduardo Celis Méndez, miembro de Redprodepaz y especialista en temas de paz y posconflicto, habló con Publimetro sobre el tema.

Manifestó que está claro que la Jurisdicción “abre una vía para aquellos que fueron responsables del conflicto armado y que hayan hecho un acuerdo de paz. En el caso de los grupos irregulares, quienes deseen hacer una contribución a la verdad y, de manera genuina, en un ejercicio de reconciliación, tendrían cabida (en la JEP)”.

En el caso de exintegrantes de las AUC, quienes quieran contribuir a la verdad o quienes sigan en situación de reclusión “estarían habilitados para ser parte de eso”. Y aclara que los únicos que están por fuera de la JEP son los que no han hecho acuerdos de paz o negociaciones con el Estado.

“La JEP, por ejemplo, no puede ser aplicada a militantes del Eln, por ejemplo. Pero sí daría cabida para agentes estatales o particulares que tuvieron relación con el conflicto y que deseen hacer una contribución”, señaló.