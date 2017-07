‘Jhon Calzones’ debe dejar la Alcaldía de Yopal definitivamente

Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon Calzones debe dejar la Alcaldía de Yopal por orden de la Corte Suprema.

Hace poco tiempo había vuelto a su cargo gracias a que un juez lo dejó en libertad por otro proceso que cursa en su contra, pero esta decisión de la Corte lo alejará de la alcaldía.

Uno de los casos por los que era investigado Torres era por el delito de urbanización ilegal, por construir sin permiso una ciudadela en la ciudad. Por este hecho fue condenado en primera instancia a más de tres años de cárcel. Ante esta decisión, el político interpuso un recurso de casación en la Corte, pero este martes el alto tribunal decidió rechazar la solicitud.

El otro proceso en su contra es por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Este juicio empezará el 26 de septiembre.

Al conocer el fallo, ‘Calzones’ dijo: “Soy respetuoso de la ley y de la norma. Si en su momento seré notificado que debo dejar el cargo como alcalde, aquí estoy poniendo la cara. Si tengo que entregar este despacho hoy o mañana estoy disponible para entregarlo. No voy a sacar permisos, no voy a sacar licencias, tengo derecho a un mes de vacaciones, podría irme, pero no lo voy a hacer. Estaré aquí hasta que la dinámica de la justicia lo determine o cuando el gobernador me releve del cargo”.