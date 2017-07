¿Se pasó? Esto opina el periodista Felipe Zuleta de las personas que le hablan por Twitter

La más reciente columna de Felipe Zuleta despertó la furia de muchos de sus seguidores en Twitter por la manera en la que se refirió a las personas que le escriben en la red social.

En su columna titulada ‘La cloaca’ se refiere a “Twitter y la alcantarilla en que acabó convertido”, asegurando que muchas personas usan esa red social para destilar odios y resentimientos en 140 caracteres.

Por eso termina su texto diciendo:

“A los que me insultan y amenazan a diario, va un mensaje cariñoso en lo que tiene que ver con esta columna: ahórrense sus insultos, porque no le dedicaré ni un segundo a leer sus comentarios, pues es probable que ya los tenga bloqueados o, simplemente, no desperdiciaré mi tiempo para leerlos habiendo cosas tan agradables, bien escritas y buenas para leer”.

Sin embargo, eso no fue lo que disgustó a la gente en la red social sino la parte en la que el panelista de Blu Radio dice:

“Y es que Twitter les hace creer que pueden hablar con uno por el solo hecho de ponerle el @ y el nombre, y que eso los deja en igualdad con uno para hablar de tú a tú. (…)Pues así les suene antipático y discriminatorio, no lo están. Twitter no les da lo que natura les negó”.

La afirmación ha causado que el nombre de Felipe Zuleta sea tendencia en la red social gracias a comentarios como los siguientes:

Que somos unos atrevidos si nos dirigimos a él, dice la diva Felipe Zuleta pic.twitter.com/feVDC1Snbr — Fran 🍦 (@francylorena) July 23, 2017

Sangre Azul, estrato 6 en adelante y ser parte de la aristocracia cachaca para poder hablar con el señor patrón don Felipe Zuleta. pic.twitter.com/VUPorailci — Wally. (@MeDicenWally) July 23, 2017

¿Felipe Zuleta qué le ha aportado al país? ¡NADA! Él tan sólo es un parásito afeminado que vive de su apellido y de hablar mierda en radio. — Zien The Bosch (@The__Bosch) July 23, 2017

Cuando naces en un país del tercer mundo pero te sientes parte de la realeza europea y vives acomplejado

Oso ajeno produce Felipe Zuleta. — Leszli Kálli (@LeszliKalli) July 23, 2017