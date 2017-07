Lucha entre familiares por la custodia de un menor

Juliana Arcárcel, la mujer que pide ayuda para que padre de su hijo no le quite al pequeño, expuso su caso a través de un video en el que cuenta cómo perdió a su hijo Jerónimo. La familia paterna del menor también se pronunció sobre el hecho y asegura que ella ha incumplido citaciones con las autoridades.

En su cuenta de Facebook, Arcárcel escribió:

“Hola a todos. Les pido por favor que me ayuden compartiendo este video en donde resumo algo de lo que ha pasado con mi Jero… Necesito que se haga justicia, necesito que me dejen ver a mi hijo, hace casi 7 meses que el papá no deja que nos veamos. Ya no tengo miedo y estoy dispuesta a hacer hasta lo imposible por volver a tener a mi enano a mi lado”.

En la grabación Juliana explica que desde febrero ella permitió que el niño se fuera de vacaciones a Bogotá con sus abuelos paternos y desde entonces no lo ha vuelto a ver.

“El compromiso era que el 6 de febrero ellos me lo iban a traer de vuelta y eso nunca pasó. El papá de Jero vivía en Canadá hace 8 meses y días antes de que Jero tuviera que volver a Barranquilla me enteré que se devolvía de Canadá. Lo matricularon en un colegio y no me lo pasaban al teléfono”, contó la joven.

En el video cuenta que estos hechos la llevaron a viajar a Bogotá y pedir que le devolvieran a su hijo. Sin embargo, conoció que el padre del menor tenía un documento que se lo prohibía.

“Acudí a Infancia y Adolescencia y resulta que el papá de Jerónimo me sacó este papel que dice que es una custodia provisional entregada en un centro zonal que no corresponde a la localidad de ellos, por una defensora que es amiga del abuelo de Jerónimo”.

Escuche la denuncia:

Luego de hacerse pública esta denuncia, el abuelo paterno del menor, Hugo Fernández, publicó pruebas en contra de la madre que, por respeto al menor, no se dan a conocer.

Según él, “la señora Juliana siempre ha sido y es muy problemática y nunca piensa el daño psicológico que le esta haciendo a Jero con todos los problemas que ha causado. Ha querido llevarse al niño con Policía varias veces, todo el tiempo le habla a su hijo de los problemas de ella con mi hijo sin pensar en ningún momento que esto afecta al niño, algo que nosotros nunca hacemos. La señora puso una tutela que le negaron por segunda instancia”.

Agregó que la madre del menor “solo dice mentiras en ese video”.

“Mi hijo citó a la mamá del niño hace cuatro meses para fijar las visitas y cuota alimentaria, ya que tanto él como nosotros siempre hemos querido que vea a su mamá, pero ella como nunca le ha dado nada al niño por ende no aceptó la conciliación en la Comisaria 13 de Familia y pretende que mi hijo acepte que toda la plata que se está ganando se lo gaste solo con su pareja y en ningún momento pensar en darle a su hijo para que tenga un buen futuro, como sí lo esta haciendo mi hijo en estos momentos que se está endeudando solo para darle lo mejor a Jero”.

Ambos fallos, enviados a este medio por el abuelo del menor, niegan el amparo de tutela solicitado por Juliana en contra del Icbf zonal de Puente Aranda y contra el padre del pequeño.

Pero, también obliga a ambos padres a darle inicio a actuaciones que permitan solucionar los conflictos que impiden las visitas de la madre al menor.