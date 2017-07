Video viral sobre ladrona del Éxito ¿podría ser mentira?

Desde hace días se ha hecho viral un video en el que una mujer se encuentra de espaldas a un almacén Éxito en Barranquilla y un hombre, aparentemente policía, la señala de ser “marcadora”, de señalar a la gente para robarla.

La mujer, que aparece muy afectada en el video, habló con el medio Aldia.com y aseguró que es injuria y calumnia. La mujer, identificada como Yeimis Barrios de 32 años y aseguró que demostrará que no es ninguna ladrona.

Según la mujer, ella estaba en el centro comercíal esperando a su mamá porque debían hacer mercado en el almacén Éxito y que mientras aguardaba por ella, decidió ir a ver ropa en otro local comercial, estaba ‘vitrineando’.

Cuando se percató de que estaba cerrado, decidió preguntarle a una mujer que porqué no lo habían abierto y la señora le respondió que porque estaban en inventario.

“Me senté al lado de ella y le pregunte: ‘¿doña, a qué hora abren el almacén porque me parece raro que esté cerrado?’, a lo que ella me contesta que cuando cierran el local y no lo abren es porque estaban haciendo inventario. Le dije gracias y me levante”.

Cuando terminó de hablar con la mujer, se levantó para salir del lugar y esperar a su mamá afuera y un grupo de policías la atraparon y le dijeron que era una ladrona.

“Yo sigo caminando normal, pero el policía me dice que me espere y yo me detuve. Luego escuché al otro policía decirle: ‘no, va en el bus, va en el bus’. En ese momento yo me quedé en shock, estaba asustada, el policía se acerca y me preguntó que yo que hacía ahí”.

“Yo le dije: ‘¿cuál marcadora de zona?, respete. Él me empezó a insultar a decirme que yo era una maldita ladrona”.

Cuando la mujer empezó a llorar, el policía empezó a grabarla, según ella. La llevaron a una URI, pero como no tenía antecedentes la llevaron a una UPJ en donde se enfermó y luego de ser comparada con las fotos de personas buscadas por la policía y al no encontrarla parecida, la dejaron ir.