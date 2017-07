Claudia López no se retractará de haber llamado corrupto a exministro Luis Felipe Henao

El fallo de la tutela, emitido en la noche del martes, indica que la precandidata presidencial tenía que pedirle disculpas al exministro Luis Felipe Henao por llamarlo corrupto. Sin embargo, Claudia López no se retractará.

“¡No daré ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción! Es censurándola, denunciándola, votando para derrotarla como la vamos a derrotar”, manifestó a través de su cuenta en Twitter, donde también publicó un video.

El hecho ocurrió el pasado 14 de marzo, en una entrevista con La W Radio, donde López aseguró que a el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, no le afectaba la corrupción porque trabajaba y vivía de la corrupción.

“(…) El señor aquí se va a lavar las manos, como todos, va a decir que no, y que los demás somos igual de hampones, no, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería (…)”, fue una de las frases que dijo a Henao.