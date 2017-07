Video: en vuelo de VivaColombia hicieron “vaca” para pagar equipaje de una pasajera

Para evitar que bajaran a la mujer del avión y que el vuelo no se retrasara más, los pasajeros de VivaColombia hicieron vaca para pagarle la maleta a una pasajera.

En un video quedó registrada la situación, que se presentó en el vuelo 8064 que cubría la ruta Medellín-Bogotá y que tenía que despegar a las 10:15 a.m.

En la grabación se escucha al capitán del vuelo decir:

“Nos encontramos por parte nuestra, como tripulación y compañía completamente listos para iniciar el vuelo. Sin embargo, el vuelo va a presentar una demora debido a que hay una pasajera que abordó el avión, sin haber cumplido las normas de la compañía. Las normas de la compañía son claras respecto a temas de equipaje. Si la pasajera no desabordar el avión o cumple las reglas haciendo el pago pertinente por el equipaje que abordó al avión y por el cual debía pagar, no podemos iniciar el vuelo, ocasionando demoras. Si no salimos a la hora que tenemos prevista, tendremos demoras adicionales que pueden llegar a ser de más de 1 hora. Esto debido al tráfico y a que perderíamos el turno para despegar hacia Bogotá. Le pedimos la colaboración a la señora, para así poder iniciar el vuelo y no perjudicar a los demás pasajeros. Las 2 opciones son pagar el equipaje o desabordar el avión”.

Después de esto, se escucha a la mujer, llamada Laura Medina, decir “hagamos vaca” y a los pocos segundos un joven se levantó de su silla y en su gorra empezó a recaudar el dinero.

En total recogieron más de 100 mil pesos para pagar a la aerolínea.

Después de esto, el vuelo despegó y VivaColombia aclaró que en los términos y condiciones especifican las normas sobre las maletas.

“Cuando compras un tiquete de VivaColombia el equipaje sin costo es un (1) artículo personal de máximo 6 kg y 40x35x25 cm. Cualquier equipaje adicional tendrá un costo el cual deberá ser pagado antes de abordar”, indicaron.