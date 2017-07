Por fallo de tutela, Claudia López tendrá que retractarse con ministro

El pasado 14 de marzo, en medio de un programa de la emisora La W Radio en donde se libraba un caluroso debate en el que la senadora de la Alianza Verde, Claudia López aseguraba que el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao no le afectaba la corrupción porque trabajaba y vivía de la corrupción.

El exministro, que se sintió ofendido por los múltiples ataques por parte de la congresista, interpuso una tutela en la que aseguró que López afectó el buen nombre y honra, ya que los ataques no podían ser comprobados.

Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá, le ordenó por medio de un fallo que se retracte por los mismos medios en los que se manifestó en contra del ministro, es decir, debería asegurar que lo que dijo no es verdad en medio de un programa radial o impugnar el fallo de la tutela con pruebas.

PUBLIMETRO intentó conocer la opinión de la senadora Claudia López, pero ella no se manifestó.

Estas fueron las frases más polémicas en contra de Henao.

“Es que a mí sí me indigna la corrupción, no como a usted que le agrada, que trabaja con ella y vive de ella

“(…) El que trabajó con Santos es usted hermano, que fue su Ministro. Los pájaros tirándole a las escopetas, el Ministro de la corrupción defendiendo al Presidente de la corrupción (…)”

“(…) Tras de ladrones, bufones. (…)”

“(…) El señor aquí se va a lavar las manos, como todos, va a decir que no, y que los demás somos igual de hampones, no, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería (…)”

“(…) Es que usted se siente muy cómodo con la corrupción (…)”

