Uribe no aguantó el #PlanNacionaldeValeriana y bloqueó en Twitter a De la Calle

Al parecer, no aguantó los trinos sobre el #PlanNacionaldeValeriana y por eso Uribe bloqueó a De la Calle en la red social donde el exjefe del equipo negociador del Gobierno adelanta un plan para bajarle el tono a los mensajes publicados.

El mismo De la Calle, que aún no hace oficial su precandidatura a la Presidencia, escribió en Twitter: “Hoy le iba a escribir a Álvaro Uribe para que tuviéramos un diálogo para bajar los odios y los insultos”.

Y luego trinó:

2) Me doy cuenta que ex presidente Uribe me bloquea en Twitter impidiendo el diálogo. Insisto en el #PlanNacionaldeValeriana

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) July 10, 2017