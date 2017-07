“Como el Centro Democrático no reconoce el conflicto, cualquier acuerdo de paz le será insuficiente”: Óscar Naranjo

El vicepresidente Óscar Naranjo fue entrevistado por Yamid Amat para El Tiempo y habló de diferentes temas. Además, criticó fuertemente a quienes no están de acuerdo con el proceso de paz.

Uno de los aspectos sobre los que hablaron fue la indiferencia de los bogotanos frente al conflicto armado. De acuerdo a Naranjo esta se debe a que “los colombianos urbanos sienten hace varios años que el conflicto armado era un problema entre soldados, policías y guerrilleros en la profundidad de la selva, y realmente las muertes no llegaron a sentirlas”.

Así mismo, afirmó que en muchas ocasiones el Centro Democrático ha mentido. Un ejemplo que Naranjo cita es cuando Fernando Londoño “en plena convención de su partido, dijo que yo era el vicepresidente de las Farc, y en otros escenarios ha dicho que soy el candidato de Pablo Escobar”. Sin embargo, el vicepresidente asegura que “no me voy a desgastar defendiéndome de mentiras”.

También, señaló que le parece paradójico que Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se hayan unido. “El esfuerzo del presidente Pastrana fue genuino en la negociación para conseguir la paz, pero al final las Farc defraudaron; acompañé al presidente Uribe porque en el manifiesto democrático que lo llevó a la Presidencia estaba consignada una premisa muy importante: uno va al combate a luchar contra el adversario tratando de crear condiciones para la salida política; la guerra no es un fin en sí misma, es un instrumento para alcanzar la paz, y así estaba consignado en el manifiesto democrático del presidente Uribe”.

Igualmente, considera que es problemático que, ni el Centro Democrático y el senador Álvaro Uribe Vélez, reconozcan la existencia del conflicto armado en Colombia. “Si uno no reconoce el conflicto, pues no hay solución política negociada ni posible ni aceptable, porque la única salida posible es la derrota militar del adversario. (…) Como el Centro Democrático no reconoce el conflicto, cualquier acuerdo de paz le será insuficiente, imperfecto e innecesario”.

Sobre la baja popularidad del Presidente afirmó que “él está gobernando para la historia y no para la coyuntura, y paga un costo enorme, pero al final será reconocido como el estadista de la paz”.

Frente a la política, Óscar aseguró que “no puede girar alrededor de 2 o 3 nombres; tiene que ser más amplia, más profunda, y debe estar centrada en la discusión de ideas, el debate propositivo, sensible. Esto de estar discutiendo siempre en política y viendo una política tan polarizada y radicalizada tiene hastiados a los colombianos”.

También, sostuvo que después de su paso por la vicepresidencia se dedicará a descansar.