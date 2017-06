Por un sueño de su esposo, mujer vivió una pesadilla

La atemorizante historia de una mujer violentada por su esposo porque tuvo un mal sueño en el que la veía siéndole infiel se difundió en medios luego de que la mujer denunciara los hechos de violencia, secuestro y tortura a los que fue sometida por toda una noche.

Luego de que su esposo le contara el sueño que tuvo con ella siéndole infiel, este la amarró y empezó a golpearla en repetidas ocasiones en cabeza, rostro y estomago: Me pegaba palmadas, puños, me jalaba el pelo, me cogía de la cabeza y me daba contra las paredes”.

La Mujer, que estuvo hospitalizada por los hechos, fue rescatada por sus vecinos ocho horas después de que los hechos sucedieron. El Hombre la tenía amarrada como un animal.

Lo más trágico de la historia, es que aunque la Policía Nacional pudo capturar el hombre y lo puso a disposición de las autoridades judiciales, el juez que tuvo el caso a disposición decidió dejar en libertad al sujeto que ahora está en las calles, en donde Martha Isabel Caviédez teme que la vuelva a buscar para tomar venganza.

Los hechos sucedieron en el Líbano, Tolima.