Resort en Cali ofrece a extranjeros 'planes' con prostitutas, días de spa y cabalgatas

Un “resort” ubicado en Cali al que se le conoce como Good Girls Colombia Sex Resort, ha llamado la atención no solo de los habitantes de la capital del Valle del Cauca sino también la de diferentes medios de comunicación internacionales como el Daily Star, New York Post y The Sun, pues en el lugar se ofrecen “combos de vacaciones para extranjeros que incluyen prostitutas días de ‘spa’ y paseos a caballo”.

En diálogo con La W Radio, Johnny Smith, quien se identificó como administrador del establecimiento, aseguró que el sitio cumple con la normatividad vigente y que las mujeres que trabajan allí se sienten “bendecidas”, pues ellas son las que reciben directamente el dinero por parte de los clientes. Además, dejó en claro que lo único que hace él es conseguir lo que sus visitantes piden: “cocineros, caballos, transporte, helicóptero y canchas de golf”

Por su parte, Julio Sánchez Cristo expresó que el hombre reconoció que éste se trataba de prostitución: “Viene después la figura que usa EE. UU. ‘escort’, que es dama de compañía. Él, ya reconoció prostitución, pero cuando le preguntan a una niña ella va a decir: ‘perdón’, este señor me está pagando por acompañarlo a montar a caballo, comer o jugar golf’”, dijo el periodista.

De acuerdo con la página web de Good Girls Colombia Sex Resort, allí se ofrecen cuatro tipos de paquetes (noche, bronce, plata y oro), que van desde 599 hasta 1.499 dólares.

