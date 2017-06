Así se buscará que maestros no bloqueen las vías en el puente festivo

Se acerca el puente festivo, época que varios colombianos aprovecharán para tomarse unos días de descanso. Sin embargo, preocupa el paro de profesores y que ellos obstruyan las diferentes carreteras del país. Esta es la medida para que maestros no bloqueen las vías en el puente festivo.

En entrevista para Blu Radio, el general Ramiro Castrillón, comandante de la Policía de Tránsito, aseguró que cerca de 30 mil hombres estarán garantizando la seguridad de aproximadamente 8 mil vías de nuestro país.

“Con respecto a las marchas, hay unas instrucciones precisas para garantizar el ejercicio de la protesta, pero en caso de ser necesario se utilizarán los medios para restablecer el orden público”, aseguró a la emisora.

Esta medida para que maestros no bloqueen las vías en el puente festivo, se toma luego de que Fecode, Federación Colombiana de Educadores, amenazara con bloqueos en las carreteras si no se llega a un acuerdo y el Gobierno Nacional no cede a sus peticiones.

“No nos gustaría que ocurriese eso en medio de un festivo, pero si toca hacerlo nos toca comportarnos de esta manera para que el Gobierno preste la atención debida a un conflicto de esta naturaleza”, agregó.

Por los menos en Bogotá, en medio del paro que ya lleva 40 días, se han registrado más de 50 bloqueos de vías. Por esa razón, el alcalde Enrique Peñalosa anunció que los participantes de las marchas podrían ser detenidos. “Nosotros hemos venido desbloqueando varias troncales. Hasta el momento no hemos detenido a nadie, pero lo podremos hacer de acuerdo a lo que dice el Código de Policía”, dijo.

