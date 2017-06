Así funcionan las falsas guacas de las Farc

Las primeras víctimas de esta nueva modalidad de robo se registraron en Bogotá, Cundinamarca y Tolima. Según cuentas las autoridades la modalidad de estafa consiste en enviar un billete con un sello del logo de las Farc a las personas y luego de esto se comunican con ellos vía teléfonica ofreciendo revelar donde esta la guaca a cambio de una fuerte suma de dinero.

Cuando las víctimas caen en la trampa y pretenden entregar el dinero son asaltados por los delincuentes con armas de fuego.

Una de las personas que fue asaltada narró a Blu Radio que “nosotros teníamos un negocio y nos dijeron que había una guaca y que si dábamos 30 millones nos iban a dar el doble. Cuando mi esposo accedió, lo llevaron hasta una finca donde dijeron que estaba la guaca y ahí lo asaltaron varios hombres armados que le robaron el dinero”.

Así que ya sabe, de eso bueno no dan tanto y la tal guaca de las Farc no existe. No de su dinero, no se deje engañar.