Lecheros, los próximos que irían a paro

Litros y litros de leche derramados por un carro tanque a un lado de una vía en Santander generó indignación en un país, en el que pocos entendían lo que llevó a los empresarios a hacerlo. Pero, ¿cuál fue la razón?

La primera impresión al ver el video, que se viralizó al poco tiempo de ser publicado, es que los ganaderos prefieren desperdiciar la leche antes de regalarla a quienes la necesitan. Pero las cosas son más complejas de lo que parecen. O, por lo menos, así lo hizo saber el ganadero santandereano Alejandro Galvis, dueño de los periódicos Vanguardia Liberal y el Universal de Cartagena, quien envió una carta al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

“La situación de la leche es desesperante. El Gobierno dijo que le subiría en febrero el 7% a los productores y de febrero a marzo nos bajaron a todos la leche entre $100 y $150 el litro, más de un 10%. Y salarios, droga, concentrados y materias primas, todo nos sube todos los años, sin ninguna otra posibilidad”, se lee en el primer mensaje que le envió al ministro.

Galvis, que es uno de los grandes productores del leche del país, explicó que las empresas que compran este líquido le anunciaron que no le comprarían más, debido a que la mayoría importa leche a bajos precios gracias a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, además de Mercosur.

El gran problema es que este ganadero produce 8000 litros de leche diarios y cuenta con muy pocas horas para venderla o entregarla antes de que se dañe. Y ese es solo un caso entre miles.

Este es el dilema por el que miles de lecheros en el país le están pidiendo al Gobierno una solución urgente, que podría ser la renegociación de esos tratados para no perjudicar a los agricultores del país.

El impedimento de Iragorri

Para el gremio, parece que el Gobierno no tiene interés en solucionar el problema. Sin embargo, hay una razón de fondo por la que el tema no avanza: el ministro de Agricultura, quien debería estar al frente del caso por ser un tema que le compete a su cartera, no puede hacerlo porque está impedido.

“Yo estoy impedido para el tema del precio de la leche y he buscado la forma de resolver este tema, pero la posición dominante de la industria no nació con este ministro, es la que ha existido siempre”, fue la respuesta de Iragorri.

El motivo por el que no se puede encargar del tema es porque él también es productor de leche.

A pesar de esto, prometió darle una pronta solución al tema así como sucedió con los arroceros la semana pasada y como espera que suceda con los paperos, otro gremio que también pide respuestas del Gobierno.

¿Y los camioneros?

Aunque se había corrido el rumor de un posible paro de camioneros, tal parece que dicho paro no existirá.

“Información que me está llegando por grupos de los camioneros unidos de Colombia el cual a partir del 11 de este mes se inicia el paro más terrible camionero que pueda existir en Colombia”, se escuchaba en un mensaje de WhatsApp que resultó siendo falso.

De hecho, la misma asociación de Camioneros de Colombia indicó que están dialogando con el Gobierno para buscar una salida y no suspender sus actividades indefinidamente.