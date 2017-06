Las Farc ya están cumpliendo: ONU ya tiene el 60% de las armas

Aunque no se dio la imagen que todos esperaban, de un guerrillero entregando su fusil en manos de los delgados de la ONU, en la historia quedará registrado que ayer fue el verdadero comienzo de la paz, de la migración de los guerrilleros hacia la legalidad por medio de la entrega de sus armas de batalla.

No todo salió como se esperaba. Aunque el presidente Juan Manuel Santos anunció que estaría presente en al entrega de armas con el expresidente uruguayo José Mujica y con el expresidente español Felipe González, no fue posible por cuestiones climáticas y vio los toros desde la barrera. Tampoco se vio la foto de la entrega de mano en mano, por parte de los guerrilleros a la ONU, y no se verá, pues está pactado en La Habana que tal registro fotográfico no exista.

Pese a que las suspicacias no faltaron por parte de los opositores del proceso, la verdad es que lo que sucedió ayer, es considerado por amplios sectores de la opinión pública como uno de los avances más grandes con respecto a la implementación de los acuerdos, y genera confianza en lo que sucederá la otra semana cuando se entregue la totalidad del armamento.

“Hoy sin duda es un día histórico. Lo que presenciamos a través de la televisión es algo que el país hace unos años nunca hubiese creído que era posible, y fue posible gracias al empeño de muchísima gente”, aseguró Santos en Cali, en donde siguió el evento por televisión.

“La confrontación (armada) hoy pertenece al pasado de la historia. Ya podemos decir que La Elvira es una zona donde construimos paz y reconciliación”, aseveró Pablo Catatumbo.

Por su parte, Mujica aseguró que lo logrado no puede echarse para atrás, “Esto es lo que está en juego: una relación política y la convivencia de una sociedad que puede ser un espejo para toda América Latina”.

El senador Armando Benedetti se mostró feliz por lo acordado y aseguró que hoy fue uno de los momentos más felices para ver en televisión y que “la dejación de las armas, significa el silencio de las armas. La simbología de la terminación del conflicto. En otro proceso de paz, entregarn armas de palo, viejas… ¡Hasta con personas coladas! Qué diferencia con este”, afirmó.

Todo se vio por medio de internet o de pantallas, en el caso de Santos y su delegación. El registro gráfico sobre el evento fue con las armas en las mesas, las municiones en las mesas y un delegado de la ONU transportándolas hasta un carro con varios anaqueles en donde se depositaron fusiles y el armamento en general, sellaron los container y parece que con tal acto se sellaron muchas heridas y muchas historias de violencia y sangre de colombianos.

¿Ahora qué sigue?

La cantidad de armas entregadas en la zona veredal de La Elvira, que forma parte del municipio de Buenos Aires en el Cauca y documentadas ayer, fue de 30%, que se suma a 30% entregado el 6 de junio Un registro de cadapieza fue entregado a su antiguo poseedor y ahora son de la ONU.

Para el martes 20 de este mes, la labor estará completada y ahora seguirán otras tareas como la entrega de las caletas y de los bienes, pero lo cierto es que, oficialmente, ningún guerrillero de las Farc incluido en el tratado de paz, tendrá un arma para lastimar a un igual en combate, así no haya foto que lo certifique.

Después de completarse la entrega en La Elvira, Cauca, los miembros del Voces de Paz, movimiento que vigila en el Congreso el cumplimiento de los acuerdos, se pronunciaron al respecto:

“Un paso muy importante este que se da en La Elvira, Cauca, cuando se da una dejación más de armas. Nos acercamos así al propósito final de lograr para Colombia el regreso, la reincorporación del grupo armado más grande a la vida política, para continuar participando en política, pero sin armas”, dijo Imelda Daza, miembro de Voces de Paz.