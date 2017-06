A punto de hundirse ley que busca frenar inasistencia de congresistas

Con menos de dos semanas para finalizar la legislación y con dos debates por delante, el proyecto de ley que pretende castigar a los parlamentarios que no asistan a los debates sin causa justa, está a punto de hundirse.

El proyecto que busca que se le descuente del salario el día no laborado al congresista que no asista a trabajar se hundiría porque no alcanzó a debatirse en la Cámara de representantes a escasos 8 días de que se termine la primera legislatura del año.

Para que el proyecto pase, tendría que darse el debate en la Comisión Primera, pero para que eso se dé, tendría que designarse ponentes, elaborar la ponencia y su anuncio tendría que darse en menos de dos días, lo que casi que sepulta el proyecto que ya llevaría dos años de trámite en el Congreso.

El proyecto que busca que haya mayor control a la asistencia de los congresistas, muy seguramente se hundirá y los senadores y representantes podrán seguir faltando sin pena ni gloria.