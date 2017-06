“Colombia no es un Estado laico”, Alejandro Ordóñez

Cuando supe que iba a entrevistar a Alejandro Ordóñez, el exprocurador general de la Nación y uno de los hombres que levanta amores y odios en el país, tuve temor porque, más que respeto, me infundía miedo.

Al llegar a su apartamento, ubicado en el norte de la ciudad, vi que el exprocurador es alto, muy alto. Me saludó con la mano firme, seca. Su cara es tal cual como se ve en televisión, aunque tiene los ojos claros, color miel, que se alcanzan a ver arriba de las gafas que lleva en la mitad de la nariz.

“No alcanzamos a hacer la entrevista acá… Vamos para otro medio. Entonces les propongo que la hagamos en la camioneta”, nos dijo su jefe de prensa. Ordóñez aceptó como si no tuviera ningún problema por llevar a un periodista en su carro.

Nos subimos y el espacio era algo apretado. Prendí la grabadora y estábamos próximos, como si entrevistara a alguien en un TransMilenio en hora pico.

¿Cómo va la precandidatura?

Bien. Tomé la decisión, voy a aspirar a la Presidencia. Lo voy a hacer por un grupo significativo de ciudadanos… Es decir, por firmas. El lanzamiento fue muy emotivo, muy significativo para nosotros.

¿Por qué no se fue por el conservatismo?

Algunos directivos y congresistas hace rato renunciaron al ideario del partido y hace rato las bases están renunciadas de esa estructura jurídica. El haber renunciado al ideario del partido fue lo que les permitió apoya a este presidente que tanto daño le ha hecho a esta patria; eso les permitió apoyar la impunidad. Y les permitió elegir a una magistrada abortista… Podría quedarme aquí diciendo cosas. Por eso renuncié a esa estructura, pero sigo siendo conservador.

¿Por qué no se fue por el uribismo?

Aquí lo importante es que mantengamos una convergencia de todos los sectores que estuvimos en la coalición del 2 de octubre. Yo aspiro a ser el candidato de esa gran coalición… De esa gran convergencia, si se logra dar. Por eso estoy convocando a las bases conservadoras, a muchos sectores de la Colombia creyente (en Dios), a la reserva activa de la Fuerza Pública.

¿Y si no alcanza las firmas se lanzaría por el Centro Democrático?

Ya estoy convencido de que esa gran alianza de todos estos sectores se va a producir porque es una necesidad muy sentida de todos los colombianos. El bien común de la patria lo exige… Allí, seguramente, estarán el Centro Democrático, las bases conservadoras, sectores de la Colombia creyente, la reserva activa de la Fuerza Pública. Esta coalición es mucho más amplia que un partido.

¿De ser necesario, se aliaría con Germán Vargas Lleras?

De ser necesario… Eh. Nun… Eh… Yo no… Eh. No he pensado en esas eventualidades. Lo que ahorita me preocupa es desarrollar estos retos y otras circunstancias se irán dando. Irán evolucionando día a día. ¡Claro! Pero no. Es indudable que el doctor Vargas Lleras representa el establecimiento, representa al actual Gobierno. Pienso que eso hay que tenerlo en cuenta.

¿Qué le faltó hacer en la Procuraduría?

Siento que el combate contra la corrupción no fue lo suficientemente intenso en entidades territoriales. Hubiera querido más contundencia en las regiones.

¿Qué propone para frenar la corrupción, diferente a los otros?

Me parece que ellos combaten la corrupción con discursos. La diferencia es que ellos hasta hace cuatro o cinco meses descubrieron que era necesario combatir la corrupción. Yo la he combatido con decisiones. Como les dije, 8000 funcionarios sancionados. Pero más allá, ellos plantean combatirla con sanciones punitivas, eso es importante, desde luego, pero no es suficiente porque no se está atacando la almendra de la causa de la corrupción, que es una causa de carácter moral. Cada vez se forman menos los ciudadanos en valores y esos son los que permiten que haya buenos funcionarios públicos. Por eso hay que formar a la familia.

¿Qué entiende por familia?

La familia es la célula conformada por papá, mamá e hijos.

¿Y los papás solteros, las viudas, las abuelas y las tías o tíos que tienen niños?

Allí hay familia análogamente, porque esa familia tuvo esa unión de papá y mamá. Es una modalidad de familia.

¿Y las que se conforman con parejas homosexuales?

Eso no es familia. La Corte Constitucional, erradamente, los considera familia. Pero eso no es familia; eso es una unión a la que incluso se le puede hacer reconocimientos de carácter patrimonial, pero no es una familia.

¿Cómo garantizaría que el Estado laico no se va a ver afectado por sus creencias religiosas en la Presidencia?

Es que Colombia no es un Estado laico. Colombia es un Estado aconfesional. No tiene religión el Estado. Sin embargo, sí es teísta. Basta con leer el preámbulo de la Constitución, en la que se invoca a Dios. Lo laico quiere decir que excluye a Dios. Aquí no lo excluye, ¡lo invoca! Entonces estamos frente a un Estado teísta, que reconoce a Dios. Llevo veintitantos años y siempre que me posesiono, prometo cumplir la ley, así algunos digan que la confundo con la religión. Soy católico, apostólico y romano, pero soy respetuoso de los demás y respetuoso del ordenamiento jurídico.

¿Cuál es el papel de la mujer en su vida?, ¿detrás de cada hombre hay una mujer que le jala las orejas?

Ella diría que al lado, pero creo que es detrás (risas). Si estuviera al lado, ella me pellizcaría, pero ella es la mujer fuerte del evangelio, la mujer virtuosa. Es una esposa, una madre y es después de Dios y la Virgen. ¡Ella es mi fortaleza! El amor y la fe nos han unido en esta vida y seguramente nos unirá en la eternidad.

Con alguna jocosidad, y muchas veces lo he repetido, soy el único hombre público que tiene brazo armado y ese brazo armado es mi mujer (risas). Me acusan de misógino, pero en mi vida tengo siete mujeres, por eso en mis propuestas está el fortalecimiento de la madre. Reconocimientos prestacionales, la flexibilización del horario de trabajo para que puedan cumplir con sus responsabilidades en el trabajo de casa y muchas cosas más.