Profesores no se cederán a presiones del Estado y continúan en paro

Los 29 días del paro de maestros ya se empiezan a sentir. Las constantes marchas que generan caos vehicular en las principales vías del país y los más de 8 millones de estudiantes sin clases han presionado al Gobierno, que ha buscado soluciones, pero ninguna de ellas satisface a los profesores.

La última anunciada fue el aumento en un 8,75% del salario de los maestros, dos puntos porcentuales por encima de lo acordado con los trabajadores estatales.

Pero los profesores tienen claro que no levantarán el paro por un acuerdo salarial, ya que sus peticiones van más allá del salario y tienen que ver con la mejora en el servicio de salud, además de pensiones justas y mayor presupuesto para la educación en todo el país, para que se pueda cumplir el eslogan del Gobierno de Juan Manuel Santos: “Paz, equidad y educación”.

“No es cierto que el punto más importante para la Federación era el tema de carácter salarial, porque eso se discutía en la mesa de los trabajadores estatales, no en la de maestros”, indicó Carlos Rivas, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Las presiones

La semana pasada el presidente Santos no tuvo mayor problema en decir durante la posesión de la nueva magistrada de la Corte Constitucional lo siguiente: “Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible”.

Y luego, en las últimas horas, confirmó que el Ministerio de Educación emitió un decreto en el que confirma que no se pagarán los días no trabajados por los maestros en paro.

“El Ministerio de Educación acaba de emitir una directiva que establece que los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de las semanas o días no trabajados”, señaló el mandatario.

Por este hecho, los profesores le recordaron a Santos que ellos siempre le han cumplido a sus alumnos con la reposición de las clases.

“Las declaraciones del Presidente de la República no van a cambiar la decisión del magisterio de mantenernos en el paro nacional. El Gobierno tiene que dar respuestas, el Gobierno puede salir con propuestas de amedrentamiento”, manifestó Rivas.