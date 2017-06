No hay dinero para “ofrecer más” a los maestros: Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que su Gobierno no puede “ofrecer más” a los educadores que están en paro desde el pasado 11 de mayo, porque ya llegó “al límite” y no cuenta con recursos.

“Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible”, dijo Santos en una declaración a periodistas durante la posesión de la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo.

Los educadores comenzaron su huelga el pasado 11 de mayo para reclamar mejoras en el sector de la educación, incluidos aumentos salariales y mejoras salariales.

Este martes los huelguistas realizaron su tercera gran marcha en Bogotá que debe concluir en la céntrica Plaza Bolívar.

Santos aseguró que el Gobierno les ha presentado “con toda generosidad, pero también con toda responsabilidad” las propuestas.

“Ya llegamos al final de la negociación, yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y lo demás”, resumió.

La respuesta del Magisterio

El secretario de Relaciones Internacionaldes de Fecode, Francisco Torres, aseguró que el paro sigue fortalecido y que el seguirán en pie de lucha.

“Rechazamos de manera enfática las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ante no darle una salida a este conflicto. Y más en temas que tienen que ver con la financiación de la educación pública”, asegura.

Aunque los educadores se sentaron con el procurador General de la República, los voceros aseguran que no podrán llegar a ningún acuerdo si no se generan los recursos para el financiamiento de la educación pública.

“Tenemos más de un millón y medio de niños sin colegio que no tienen derecho a la educación, tenemos la canasta educativa definanciada; no hay oportunidad de brindarle educación a las comunidades originalmente discriminadas. Entonces uno no puede salir a decirle al país que no hay recursos, simplemente”, afirmó Torres.

“Es increíble que para la educación no hay recursos, pero sí hay para pagarle a Electricaribe 4.5 billones de pesos, 1,6 billones de pesos a Movistar; le condonaron 1,6 billones a Carlos Palacino… O sea para otras cosas sí hay plata, pero para el Magisterio no. Para la educación de nuestros niños no”, afirmó Maria Antonieta Cano, miembro del sindicato de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá.

Por ahora, tras el reversazo en las negociaciones entre el Gobierno y el Magisterio, queda claro que Fecode sigue y que el paro se fortalecerá y más de ocho millones de niños seguirán sin clases sin saber cuando se levatará el cese de actividades.

Pero ¿qué le ha propuesto el Gobierno a los maestros? Le contamos.