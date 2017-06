Hombre que entregó a alias "Chupeta" era su amante

Cuando el tenebroso delincuente Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, fue puesto en prisión por sus nexos con el Cartel del Valle, conoció a un hombre en la cárcel con el que terminó por contraer una relación amorosa.

En el libro del vicepresidente Óscar Naranjo, el general retirado asegura que el hombre le contó que cuando llegó a la prisión por culpa de uno de sus superiores en la policía tras la denuncia de un caso de corrupción, conoció la celada que compartían y de ahí sufrió un intenso enamoramiento que les valió varias noches de pasión y caricias, que se convirtieron en traición cuando Chupeta lo traicionó.

En el texto se lee “soy oficial retirado de la Armada Nacional en grado de teniente de corbeta. Trabajado en la parte administrativa en la base de Buenaventura, dónde descubrí un desfalco y denuncié a un jefe, pero me echaron a mí, no al jefe, y terminé en la cárcel de Palmira. Cuando llegué allá, mi compañero de celda era ‘Chupeta’”.

En el año 2006, una llamada a la entonces Dijín sobre un hombre importante del Cartel del Valle, preso en Estados Unidos y sus caletas, alertó a las autoridades. El denunciante era el ‘exnovio” de ‘Chupeta’, que con el pasar del tiempo, mientras estuvieron juntos, se volvió una especie de contador del delincuente y conocía el secreto de sus caletas y donde guardaba el dinero obtenido por la venta de drogas.

El hombre, de quien no se conoce la identidad con certeza, entregó las ubicaciones de todos los lugares en donde guardaban grandes cantidades de dinero y cuando le preguntaron el porqué, aseguró que lo quería destruir: General, pasó que me enamoré de ‘Chupeta’ y fui su pareja muchos años. Pero le voy a decir una cosa: me traicionó, me dejó y por eso quiero verlo arruinado. Quitarle todo porque además me volví su contador y sé dónde están sus caletas”.

En total fueron decomisados más de 180 millones de dólares, lo que precipitó la caída de ‘Chupeta’ en Brasil, en agosto de ese mismo año.