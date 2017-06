La Procuraduría adelanta investigaciones por presunto acoso laboral en la Policía.

Según conoció Blu Radio, “de las 111 investigaciones adelantadas por la Inspección General de la Policía durante 2017 por presuntos hechos de acoso laboral al interior de la institución, 42 fueron conciliados exitosamente en esa instancia disciplinaria interna, mientras 69 fueron enviados a la Procuraduría General de la Nación”.

Y de esos 69 procesos en la Procuraduría, 37 ya fueron archivados y 32 están a la espera de una decisión.

Respecto a los casos, la Inspección General de la Policía aseguró que ya ha activado varios mecanismos para que no se presenten más problemas de este tipo. Eso sumado al caso de la patrullera Laura Valentina Talero en Soacha, quien intentó quitarse la vida, al parecer, por acoso y exceso de trabajo.

“Los fines de semana uno no puede compartir con su familia ya que son de mucho apoyo (policial). Tenemos derecho a nuestros descansos y no los dan. El exceso de carga y los problemas en su casa, sumado a no poder compartir con su familia generó mucha presión”, dijo uno de los policías del municipio a Blu Radio.

¿Cómo denunciar un caso relacionado con acoso? Marcando a las líneas 155 de transparencia, 166 de violencia contra la mujer, las líneas nacionales 018000-910-112 y 01-8000-910-600, o escribiendo al correo lineadirecta@policia.gov.co

