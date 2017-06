"Otto Bula es un mentiroso": Roberto Prieto después de rendir indagatoria

En la indagatoria contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, explicó por qué se le acusa de haber recibido un millón de dólares de parte de Otto Bula que provenían de Odebrecht.

Al salir de la audiencia dijo a los medios de comunicación lo siguiente:

“Como colombiano respetuoso de las instituciones he venido atendiendo los requerimientos que me han hecho las distintas instancias del país: la Fiscalía, El CNE, la Comisión de Acusaciones… Y a donde he ido lo único que he hecho es reiterar que he sido víctima de una infamia mezquina que me tiene devastado porque el señor Otto Bula miente cuando dice que me entregó un millón de dólares. Ese dinero no llegó a mí ni a título personal ni a título de campaña. Eso es lo único que yo tengo que decir”.