Habitante de calle enfrentó a mujeres que robaron bebé

Este es el momento en que salen hoy lunes 29 de mayo del Palacio de Justicia de #Montería, Wendy Milena Arrieta Lara, de 22 años, y Érika Patricia Arrieta Montes, de 42 años, capturadas por el rapto ayer domingo 28 de mayo de una bebé de ocho días de nacida en el hospital San Jerónimo de #Montería. A ambas mujeres le legalizaron las capturas. #ElMeridianoTeUbica. Encuentre más información mañana en nuestra edición impresa de EL MERIDIANO de Córdoba.

Posted by El Meridiano on Monday, May 29, 2017