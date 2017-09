Recién nacida abandonada en una calle del sur de la capital se salva de milagro

De acuerdo con la Secretaría de Salud, e n lo corrido de este mes cuatro recién nacidos han sido abandonados en vías públicas de la capital. Afortunadamente estos pequeños fueron encontrados a tiempo y trasladados a las Unidades de Servicios de Salud (USS) del Sur, donde se les salvó la vida. Actualmente c ontinúan recibiendo atención médica especializada. El caso más impactante y resiente es el de una bebé, que actualmente cumple diez días de nacida, que fue encontrada por uniformados de la Policía abandonada en una calle de la localidad de Tunjuelito. La menor fue trasladada en una ambulancia, a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la USS El Tunal. Según la entidad de salud, c uando la pequeña fue hallada no tenía frecuencia cardiaca, "presentaba cianosis (coloración morada en la piel) y no daba señales de esfuerzo respiratorio… Sin embargo, la rápida acción de los paramédicos permitieron salvarle la vida, tras efectuar maniobras de reanimación". Es de resaltar que l os cuatro bebés reportados en las últimas horas, ya se encuentran bajo custodia del El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que les brindará protección y velará por la restitución de sus derechos.