Asistieron a funeral de familiar muerto por coronavirus, se contagiaron y ahora han muerto 10 personas.

Se conoció el caso de una familia, que luego de asistir al funeral de uno de los miembros del núcleo que falleció por la COVID-19, se contagiaron del virus y ahora han fallecido 10.

El hecho se ha registrado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en México, donde en medio de un funeral realizado a finales del 2020, terminaron contagiados del virus.

Este caso lo ha dado a conocer uno de los miembros de la familia, quien ha tenido que ver fallecer a varios de sus seres queridos.

"El virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón", le contó José Martín Chávez Enríquez, de 32 años, al diario local Milenio.

Además del duro fallecimiento de su madre, este hombre ha tenido que ver partir a su abuelo y varios de sus tíos. Su padre por su parte se encuentra recibiendo atención prioritaria pues su estado no es el mejor.

"No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante", detalló Chávez.

El hombre detalló que quiso dar a conocer su historia para que todos tomen conciencia de la importancia que hay detrás de cuidarse de esta enfermedad.

