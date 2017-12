Test: ¿Es amor, o solo sexo?

Cuando sale con alguien, pero no se siente segura de dar el siguiente paso… ¿qué siente realmente por esa persona?

¿Está a gusto con su relación o es hora de terminarla? Analícelo antes de tomar cualquier decisión.

No importa si ese “siguiente paso” es el matrimonio o el noviazgo, averigüe qué es lo que sucede con esa relación y si está dispuesta a avanzar más o dejar las cosas como están. Haga este test y averigüe qué hacer al respecto:

Es viernes por la noche. Usted…

a. Me voy con mis amigas a bailar y a beber. Como a las 2 a.m. le marco para ver si puedo llegar a su casa para tener una noche de pasión.

b. Voy con el tipo en cuestión a un bar y nos quedamos hablando por horas. Si las cosas van bien, regresamos a su casa y lo hacemos, ¡amo su compañía!

c. Vamos a una fiesta con sus amigos, ¡jamás me atrevería a presentarle a los míos!

Si hay una comida familiar…

a. Voy sola y después me escapo para verlo y salir con él.

b. Lo invito, pero lo presento como mi amigo, ¡no somos más que eso!

c. Para nada lo invito, mi familia me mata si se entera que estoy saliendo con alguien así.

En el sexo…

a. ¡Es el mejor que he tenido! Me encanta ponerme sexi con él.

b. Me satisface muchísimo, pero lo mejor es el acariciarnos y hablar después.

c. Es delicioso y me encanta, ¡pero fuera de la cama, nada que ver!

En una cita…

a. Me divierto a medias, pero es tan guapo que no me importa.

b. Me súper divierto y no puedo esperar a volver a salir con él.

c. ¿Citas con él? Jajaja… ¡para nada! Sólo nos vemos en su casa o en la mía para tener sexo.

Sus amigos opinan…

a. Les caigo bien, pero ya. Nada especial.

b. Me llevo perfecto y algunos hasta se han convertido en mis amigos.

c. Nunca me los ha presentado.

Y sus amigas…

a. Les da lo mismo, no creen que sea alguien para mí.

b. ¡Lo aman! Dicen que es perfecto y que estoy loca por no estar segura de querer una relación con él.

c. Una vez lo invité a una fiesta, pero ni habló con nadie.

¿Han hablado de exclusividad?

a. Sí, pero decidimos seguir saliendo con más personas.

b. Somos exclusivos.

c. No, ¡para nada!

Respuestas

MAYORÍA DE A: Tal parece que el tipo en cuestión le gusta, pero no la convence al 100. Quizá debería replantearse qué quiere en la vida, si algo relajado y sin preocupaciones o un noviazgo formal. Si es la segunda opción, busque a alguien más.

MAYORÍA DE B: El tipo le encanta. Y no sólo porque está como quiere, sino porque tiene una conexión intelectual con él. Piense bien las cosas, quizás sea una gran opción para novio. Cuide esa relación y láncese al ruedo cuando esté 100% segura.

MAYORÍA DE C: Usted no quiere una relación con este tipo, sólo quiere sexo, y al parecer él también. Quizás tenga algunas ideas románticas en la cabeza, sin embargo esta persona no le inspira tantos sentimientos como para cambiar de parecer y sentar cabeza.

