Monumentos amanecieron cubiertos con telas negras, ¿qué pasó?

El sector de las artes escénicas del Valle del Cauca está agonizando por la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

Así lo aseguraron los miembros de la Mesa Técnica Cali por el Arte, la Cultura y el Entretenimiento. El colectivo lleva más de un mes pidiendo que se adelanten gestiones para que dicho sector no perezca.

Por este motivo, cuatro monumentos amanecieron cubiertos con telas negras en Cali. Se trata de las estatuas de Sebastián de Belalcázar, el Gato del Río, Jovita Reina Infinita y el Monumento a la Música, todos con el mensaje #SinArteNo.

"Queremos pedirle solidaridad al Gobierno para un sector conformado por artistas, trabajadores independientes del sector cultural, pequeñas y medianas empresas. Somos una parte fundamental de la memoria colectiva de la humanidad, somos un bien de primera necesidad", expresó la Mesa en un comunicado.

Esta intervención hace parte de una estrategia a nivel nacional, que durante el 22 de abril invita a los colombianos a colgar elementos amarillos, negros o blancos en las casas con la frase #SinArteno, tomarles una fotografía y subirla a redes sociales con ese HT.

"Miren a su alrededor cualquier panorama cotidiano. Ahora intenten extraer de todo eso lo que pasó por las manos de un artista y preguntémonos qué nos queda. No habría sillas, ni mesas, celulares o los mismos edificios. Es más, no habría ropa, tampoco libros, ni ciudades; no podríamos reunirnos a ver películas ni a escuchar canciones", puntualizó Andrea Buenaventura, fundadora de Delirio y vocera de la Mesa Técnica.

