Video: Esmad interviene en protesta de hinchas del Deportivo Cali

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegó hasta los alrededores de la sede del Deportivo Cali 'Álex Gorayeb', en el norte de Cali, para dispersar a los hinchas del equipo que iniciaron una protesta la mañana de este 10 de diciembre.

En videos compartidos en redes sociales se observa que los uniformados hicieron una barrera en el exterior del complejo deportivo y que están utilizando gases lacrimógenos para menguar a los manifestantes.

"La protesta es contra los malos manejos. Consideramos que no se ha hecho una buena gestión, no estamos a gusto con los resultados deportivos ni con la situación administrativa y económica del equipo. Tampoco estamos de acuerdo con las contrataciones que se han hecho ni con que hayan dejado ir al técnico", explicó un hincha del Deportivo Cali.

Ante la supuesta situación económica precaria que atraviesa el equipo en este momento, que le impediría pensar en contrataciones de peso para 2020, el periodista caleño Heinar Ortiz presentó en su cuenta de Twitter una lista con los jugadores que podrían ser parte de 'los azucareros':

Si es cierto que el @AsoDeporCali "no tiene ni para los tintos" y todo apunta a que no habría contrataciones de peso para 2020, hay que buscar jugadores libres. Me tomé la tarea de hacer un listado con varios de ellos, en mi concepto interesantes y asequibles.

VA HILO

— Heinar Ortiz Cortés (@heinarortizc) December 9, 2019