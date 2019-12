Aerolínea inaugura ruta entre Cali y Pasto con hasta tres vuelos diarios

A partir del 3 de febrero de 2020, la aerolínea Easyfly tendrá hasta tres vuelos diarios que cubrirán la ruta Cali – Pasto – Cali todos los días de la semana

Para estos nuevos trayectos se utilizarán aviones ATR72, diseñados para viajes regionales y trayectos de corta duración.

Los lunes, miércoles y viernes saldrán tres frecuencias de Cali hacia Pasto, a las 6:20 a.m., a las 8:55 a.m. y a las 4:10 p.m. Los mismos días, los vuelos de Pasto hacia Cali saldrán a las 7:30 a.m., a las 10:05 a.m. y a las 5:25 p.m.

Los martes, jueves y sábado, la ruta Cali – Pasto operará a las 6:20 a.m. y a las 4:10 p.m. Los trayectos entre Pasto y Cali esos días serán a las 7:30 a.m. y a las 5:25 p.m.

Por último, los domingos habrá un solo vuelo entre Cali y Pasto a las 4:10 p.m. y otro entre Pasto y Cali a las 5:25 p.m.

Quienes estén interesados en adquirir tiquetes para esta ruta podrán hacerlo desde ya, con una tarifa a partir de $129.350 por trayecto.

Hasta el momento, Easyfly opera con ocho rutas en el Valle del Cauca: hacia Quibdó y hacia Puerto Asís, con un vuelo diario; hacia Neiva, con cuatro vuelos semanales; hacia Ibagué, con tres vuelos semanales; hacia Bucaramanga, con dos vuelos semanales; hacia Villavicencio, con cinco vuelos semanales; hacia Tumaco, con hasta dos vuelos diarios, y hasta Medellín (Rionegro), con hasta seis vuelos diarios

Durante el primer año de operación en Cali, la aerolínea ha transportado más de 60.000 pasajeros y opera más de 50 vuelos semanales desde y hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle del Cauca.

