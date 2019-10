Video: Rectora de colegio se reunió con padres de familia para decirles por quién votar este domingo

En video quedó registrado el momento en el que una mujer, quien al parecer es la rectora de una institución educativa, se dirige a un grupo de padres de familia y les indica por quién deben votar el próximo domingo 27 de octubre.

El hecho ocurrió en el Colegio Mayor del Norte, en Cali, una institución privada que tiene contrato con la Secretaría de Educación Municipal para recibir estudiantes bajo la modalidad de cobertura.

"Yo me la estoy jugando, queridos papás. Y el domingo, los papás que me quieran colaborar, vamos a estar aquí todos, desde las 7:00 a.m., diciéndoles por quién vamos a votar: Cambio Radical el 10 y Cambio Radical el 51, y por Roberto Ortiz. Ellos son Cali".

La persona que estaba grabando la pieza audiovisual mostró un volante con propaganda del candidato Roberto Ortiz. "Si ellos ganan, me dijeron "asegure, profesora, que si de pronto Bogotá no, nosotros vamos a gestionar para que los niños no se queden por fuera"", añadió la mujer.

La docente terminó agradeciéndoles a los padres por la confianza que tenían con el colegio y recordó los puestos de la institución en las pruebas de Estado.

Ante las críticas que generó esta situación, la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, aseguró que la dependencia no puede tomar medidas correctivas en tanto se trata de una institución privada.

"En este colegio, nuestra vigilancia administrativa es respecto al cumplimiento del contrato de cobertura. Respecto a la manifestación que está haciendo la persona en el video, que no es funcionaria pública, serían los órganos de control quienes deberían entrar a determinar si hay un direccionamiento", explicó la secretaria.

