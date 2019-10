¡Atención! Fiscalía advierte sobre nueva modalidad de estafa por Internet

La 'Encomienda del extranjero' es la nueva modalidad de estafa que ha identificado la Fiscalía en Colombia y por la cuál envió señales de alerta para que los ciudadanos sean más precavidos.

Se trata de una estrategia ejecutada a través de las redes sociales de los contactos de la futura víctima, ya sea hackeando o clonando sus perfiles, para iniciar conversación a través del chat y pedir que reciban una encomienda.

En su mayoría, quienes supuestamente piden que se reciba la mercancía son familiares o amigos que viven en el exterior.

"El estafador le solicita a la víctima que reclame el envío y que le dé el número de su celular, porque se le perdió. Posteriormente la víctima recibe una llamada, supuestamente de una empresa de envíos, en la que le manifiestan que el paquete se pasó del tope máximo y que debe pagar una multa, la cual tiene que consignar a través de un giro", explicó la Fiscalía.

Acto seguido, los delincuentes se vuelven a comunicar con la víctima y le dicen que en la encomienda venía una alta suma en dólares y que debe pagar un soborno a la Policía y a la Fiscalía con el fin de evitar una judicialización.

Cuando la víctima trata de ponerse en contacto con su supuesto familiar a través de la red social hackeada o clonada, este le pide que pague lo que le solicitan y que le devolverá el dinero apenas esté en Colombia.

Sin embargo, el engaño se cae una vez la persona estafada se comunica con su verdadero pariente, quien le dice que no tiene conocimiento del tema.

En el departamento del Tolima, por ejemplo, hay 15 investigaciones abiertas por este delito. De acuerdo con las autoridades, los detrimentos patrimoniales ascienden hasta $18 millones por cada víctima.

¿Cómo evitar el engaño?

Si usted está pasando por una situación como la que se relató, lo más importante es que se ponga en contacto directamente con su pariente o con las personas más cercanas para verificar la información. Si no lo logra, intente hacerle preguntas de seguridad a la persona que le habla por la red social fingiendo ser su familiar o amigo, como el nombre de la madre, el número de hijos, qué parentesco tiene con usted, etc. No consigne dinero si tiene sospechas.

