Estas son las propuestas de Roberto Ortiz, el candidato que sueña con un metro para Cali

Roberto Ortiz Urueña es candidato a la Alcaldía de Cali por segunda vez consecutiva. En 2015 obtuvo el 24,4% de los votos y fue superado por Maurice Armitage, quien se quedó con el 38,2% y ganó las elecciones. Para esta nueva contienda se inscribió en nombre del movimiento independiente ‘Firme con el chontico’, aunque su aspiración recibe el apoyo del Centro Democrático y de integrantes del Partido Liberal, Alianza Verde y Partido Conservador.

Ortiz se presenta ante sus posibles electores como un hombre que cree en los valores de la familia, que lucha por los derechos de los animales y que va a sacar adelante dos grandes proyectos: que la ciudad tenga un metro y que la Feria de Cali vuelva a ser un espectáculo gratuito. La más reciente encuesta de intención de voto, realizada por el Centro Nacional de Consultoría , mostró que ‘el chontico’ es el segundo candidato opcionado en Cali y que lo separan seis puntos porcentuales de quien está en el primer lugar.

En entrevista con PUBLIMETRO, Roberto Ortiz habló de sus propuestas de campaña y de por qué los caleños deben protegerse del candidato que lidera las encuestas.

Su plan de movilidad incluye un sistema de transporte multimodal, ¿cómo va a descongestionar a Cali?

El sistema multimodal incluye el metro como eje central, pero van a seguir funcionando el cable de Siloé, las gualas y el MIO bajo otro esquema. También van a volver los colectivos a los barrios de Cali y vamos a mantener la movilidad en bicicleta, pero sin esos taches que lo único que han hecho es gastarse la plata que podía servir para reparar las calles. También van a operar otros frentes como la cultura vial, la reparación de las vías y la conformación de una autoridad legítima que oriente lo que es Infraestructura, Tránsito, Emcali y Metro Cali.

¿Cuál sería su estrategia para financiar la construcción del metro?

El metro no lo van a pagar los caleños. Que no pase como las ‘Medias obras’, que dejaron a la gente con las casas embargadas. El metro se va a hacer con plata de la Nación, con fundamento en la ley de metros que dice que el Gobierno Nacional pone el 70% de los recursos y del resto se encarga el municipio.

Para el excedente se va a hacer una alianza público privada y así vamos a lograr ese sueño que dejamos ir hace 18 años, cuando Ricardo Cobo era alcalde. Llama la atención que algunos adversarios políticos no crean que Cali puede tener un metro: lo dijo el presidente Iván Duque en sus propuestas, entonces vamos a honrar su palabra.

La ministra de Transporte dijo a mediados de septiembre que la Nación no tenía presupuesto para un metro en Cali, ¿aun así cree que puede lograr esos recursos?

Pasaron 11 años para que el metro de Medellín se hiciera realidad. ¿Por qué en Cali no comenzamos a planificarlo? Alguien tiene que abrir el camino. Hay que hablar directamente con el presidente para que nos honre, por eso es importante que el próximo alcalde de Cali tenga cercanía con el Gobierno Nacional.

Si el alcalde no es tenido en cuenta en el Palacio de Nariño, no va a tener recursos de la Nación para estas grandes obras. Colombia es un país centralista y Cali tiene que elegir un alcalde que tenga conectividad con el gobierno central.

Entonces la idea durante su gobierno no sería construir el metro, sino abrir el camino…

Sí, se puede hacer. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron $25 mil millones para hacer los estudios para el metro. Si le echamos mano a la ley de metros, podemos decir que en menos de 10 años Cali puede tener un metro. Hoy en día vemos que el MIO ha sido un total fracaso. Para solucionar la movilidad a corto plazo, tenemos que arreglar el MIO: que Metro Cali encuentre un norte. El segundo paso, a mediano plazo, sería el tranvía. El tercer paso, a largo plazo, sería el metro. El presidente es el que manda en Colombia y él nos prometió el metro.

Pasemos a la educación. ¿En qué consiste su impulso de recuperar el núcleo familiar?

Nos hemos equivocado en la educación. Cali está en los últimos puestos de las Pruebas Saber, pero, sobre todo, hemos perdido algo que es muy valioso: el componente familia, los principios y valores. Hoy en día no se da la cátedra de religión, no se da la Urbanidad de Carreño, no hay civismo ni ética. Por eso tenemos muchachos que irrespetan a los mayores y que están entrando a la drogadicción.

Hay que mejorar las competencias de los profesores, incorporar psicólogos escolares y hacerle un seguimiento a la educación pública y de cobertura para que los muchachos vuelvan a recibir a Dios en sus corazones cuando estén estudiando.

¿Con qué estrategia atacaría los grandes grupos delictivos?

El fenómeno de la inseguridad lo vamos a combatir en cuatro frentes. El primero es invertir de la juventud para que los violentos no ocupen el tiempo libre de nuestros muchachos. Segundo, vamos a tener cámaras de seguridad en tiempo real en los barrios de Cali. Tercero, vamos a pedir 2000 policías más y a crear la policía escolar porque como alcalde no voy a permitir que los jíbaros vendan droga en los entornos educativos. Cuarto, crearemos grupos élite para enfrentar la delincuencia organizada. Cuando la delincuencia se organiza, el Estado se tiene que organizar. Vamos a proteger a la gente con autoridad, con contundencia y con carácter.

El ministro de Defensa dijo que no tenía más policías para enviar a las ciudades de Colombia, ¿cómo va a lograr que le envíen esos 2000 uniformados?

Por eso recalco la cercanía con el gobierno central. Vamos a solucionar los problemas de Cali teniendo un buen pie de fuerza policial, porque ciudad que no tenga pie de fuerza queda comandada por la delincuencia. Es necesario que el presidente nos escuche. Con un buen liderazgo podemos lograr que Cali tenga, como mínimo, 2000 nuevos policías en los primeros tres meses de 2020. Si el gobierno central no nos ayuda, esta ciudad se va a convertir nuevamente en la ciudad del narcotráfico.

En su caso, ¿tener el apoyo del Centro Democrático es la clave para lograr esa cercanía con el gobierno central de la que habla?

Diría que Roberto Ortiz creó un movimiento ciudadano donde caben todos: los humildes, los adinerados, los académicos, los industriales, los movimientos sociales y los partidos políticos. Los únicos que no caben son los corruptos. Me acompañan los conservadores, liberales disidentes, ‘verdes’ disidentes, gente del Polo disidente, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Mira… Todo lo recibo porque si yo quiero gobernar una ciudad, no me pongo a ver qué tinte político tiene cada ciudadano.

Esa mezcla de apoyos es la que ha hecho que los ciudadanos pongan en tela de juicio su candidatura independiente…

Yo voy a gobernar para todos, entonces tenemos que unirnos. Hoy hablamos de paz en Colombia y no podemos pensar que alguien se vuelve bueno o malo por el apoyo de un partido político. Tenemos que sacar adelante esta ciudad que es un caos, llevamos casi ocho años perdidos y no podemos tener otros cuatro años de retroceso.

Temas como el desempleo y la informalidad en Cali son graves. ¿Cómo los va a disminuir?

Vamos a apoyar a los empresarios. Aquellos que vienen a buscar licencias de construcción o que quieren que Cali sea una ciudad de eventos no pueden dar tantos pasos, ellos son los que mueven la economía. Con Roberto Ortiz van a encontrar una ventanilla única para que hagan sus papeleos sin tantos impedimentos.

También vamos a tener el ‘Banco de las oportunidades’: les voy a prestar plata a los caleños para emprendimiento. El primer año serán $30 mil millones y les daremos educación financiera, acompañamiento y seguimiento. El propósito es que las personas que quieren montar un negocio no tengan que recurrir a los prestamistas informales o ‘gota a gota’.

Una de sus propuestas más llamativas es que la Feria de Cali vuelva a ser gratuita. El espectáculo cuesta cerca de $16 mil millones y su impacto económico en la ciudad supera los $400 mil millones. ¿Cuál es su estrategia con este evento?

La gente popular difícilmente puede pagar lo que cuesta la entrada a los desfiles de la Feria de Cali. ¿Cuánto cuesta una feria? Depende de cómo se quiera hacer. Si se traen artistas internacionales, pues nos va a salir muy cara. Mi idea es tener artistas locales, darles la oportunidad a las orquestas de Cali.

Se puede sacar la inversión de recursos propios, pero también vamos a vincular a la empresa privada: hay grandes multinacionales dispuestas a apoyar este evento. Además, la feria está en el espacio público. ¿Por qué nos tienen que cobrar los eventos del espacio público? Todos los eventos durante el gobierno de Roberto Ortiz que se hagan en el espacio público van a ser gratuitos.

Hasta ahora ha ocupado el segundo lugar en las encuestas. ¿Qué le dice a la gente para que vote por usted?

Antes de tomar cualquier decisión, los ciudadanos deben mirar las hojas de vida de cada candidato para ver quiénes están señalados de corrupción. No podemos seguir diciendo “robó, pero hizo”, porque al final quedamos como mediocres.

Da tristeza que el Partido Verde, que lideró la Consulta Anticorrupción, tenga un candidato con señalamientos de corrupción como Jorge Iván Ospina, que ya tuvo imputación de cargos y el siguiente paso es la acusación. Yo les puedo mostrar mis manos a la gente de Cali: están señaladas de ayudar a la gente y a los animalitos. Quienes no han tomado la decisión de votar deben tener en cuenta eso. El que roba una vez, robará siempre.

Más noticias de Cali y Colombia, aquí.

También le puede interesar: