200 familias beneficiarias del Plan Jarillón recibieron vivienda nueva

La semana pasada, 200 familias que llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de Cali para no seguir viviendo sobre el dique que protege a la ciudad del desbordamiento del río Cauca recibieron viviendas de interés prioritario (VIP) como parte del compromiso del Plan Jarillón.

Con esta entrega se completan 480 viviendas que la administración municipal ha adjudicado este año a quienes habitaban en la zona de riesgo correspondiente al dique o las lagunas reguladoras Charco Azul y El Pondaje.

Las viviendas cuya entrega inició la semana pasada están ubicadas en la comuna 13, en un proyecto habitacional llamado Ciudadela Charco Azul y El Pondaje. En las próximas semanas se entregarán otros 200 apartamentos en el mismo lugar, que tendrá un total de 1940 viviendas para igual número de familias.

"Queremos agradecerles a las familias que creyeron en nosotros y hoy tienen una vivienda digna, con todos los servicios públicos, en la que sin lugar a dudas mejorarán su calidad de vida. Las nuevas generaciones crecerán en un ambiente propicio. Estamos transformado vidas", dijo el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa Tafurt.

La construcción de los primeros 400 apartamentos requirió una inversión de $23.814 millones, de los cuales el Fondo Adaptación aportó $21.874 millones y la Secretaría de Vivienda y Hábitat puso los $1.940 millones restantes.

"Se me pone la piel de gallina al saber que ya tengo una nueva casa libre de peligro. La vamos a aprovechar y a cuidar al máximo. Yo sé que nos va a cambiar la vida de ahora en adelante. Con el subsidio de arrendamiento a veces no me cumplían, pero con la cuestión de las viviendas le digo a toda la gente que firme y que no lo piense más", dijo Luis Anibal Benítez, quien vivió en durante 11 años en un asentamiento de desarrollo incompleto sobre el jarillón.

Con esta reciente entrega, la lista de familias que tienen una casa propia luego de haber desocupado sus viviendas en el jarillón o las lagunas asciende a 2555. Los nuevos habitantes recibirán acompañamiento de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que les ayudarán a construir el plan de vida familiar y comunitario.

"Estamos contentos porque todos los días hemos avanzado más en el jarillón. Nos llena de satisfacción entregarle a la gente viviendas con escritura y junto a colegios, centros de salud y transporte. Nunca se había avanzado tanto como se ha avanzado estos años en el jarillón. Se ha mitigado en un 70% el riesgo de inundación de Cali", expresó el alcalde Maurice Armitage.

